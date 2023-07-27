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رئيس الاتحاد الأفريقي: تنويع اقتصاديات وشراكات القارة السمراء أمر مهم

كتب:

محمد متولي
01:02 م | الخميس 27 يوليو 2023
رئيس الاتحاد الأفريقي

رئيس الاتحاد الأفريقي

قال غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جزر القمر، إنّ إعادة توجيه وتنويع اقتصاديات الدول الأفريقية والشراكات، أمر مهم، خاصة وأنّ أفريقيا تصدر حاليا الخامات وتعيش مرحلة التصنيع، وتعمل على توفير فرص عمل جديدة، ومن الضروري أن تعمل الشراكات الحكومية والخاصة في السياق الروسي الأفريقي.

وأضاف «عثمان»، خلال كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية والمنعقدة في روسيا بمدينة سان بطرسبرج، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الأمر سيمكن جميع الأطراف المعنية بالمشاركة فيه، كما أنّ القارة الأفريقية تبقى أداة مهمة للتنويع الاقتصادي، خاصة في المجالات الواعده كالزراعة والصحة والتعليم والطاقة وغيرها.

وتابع: «الشركات الأفريقية والمشاريع تحتاج إلى الدعم لزيادة الإنتاجية والوصول إلى الأسواق الجديدة، ولدينا 80% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من قطاع الخامات والثروات المعدنية».

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