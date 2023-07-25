محافظ شمال سيناء: البرنامج التدريبي للقابلات يساهم في نشر ثقافة الولادة الطبيعية

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حفل تخريج دفعة جديدة من القابلات في مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان نائب المحافظ، وممثلي اليونيسيف، وسفير اليابان لدى مصر.

نشر ثقافة الولادة الطبيعية بمستشفيات شمال سيناء

وأكد المحافظ أن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي يساهم في إعادة نشر ثقافة الولادة الطبيعية بالمجتمع، مثمنًا الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة والسكان للنهوض بالمنظومة الصحية بشمال سيناء، مقدمًا في هذا الصدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرات الصحية التي تم تنفيذها بالمحافظة، موضحا أن البرنامج التدريبي للقابلات يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على صحة المرأة المصرية والجنين، لافتا إلى تدريب 25 ممرضة على مهارات الولادة الطبيعية.

الارتقاء بمستوى العاملين في القطاع الطبي

من جانبه أثنى محافظ بورسعيد على الجهود الكبيرة التي تبذلها أطقم التمريض في تقديم الرعاية الطبية والصحية للمرضى، وكذلك على العمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى، مشيدا بمستوى تدريب الممرضات، والذي يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية للارتقاء بمستوى العاملين في القطاع الطبي لتحقيق طفرة حقيقية في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.