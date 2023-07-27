«الأعلى للجامعات» يعلن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في الاجتماع المقبل

تستعد الجامعات الخاصة والأهلية لأعمال تنسيق الكليات 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات، أنّه من المقرر الكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال اجتماع المجلس المقبل.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأكدت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنه من المتوقع أن يناقش الأعلى للجامعات الخاصة في إجتماعه المقبل عدد من الموضوعات المتعلفة بتنسيق 2023، ابرزها وضع الخريطة الزمنية لمراحل قبول الطلاب بمختلف الكليات و التي من المقرر أن تكون بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات الحكومية ، بجانب تحديد الأعداد المقرر قبولها للكليات المختلفة .

تنسيق الكليات 2023

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلي لـ«الوطن»، الاستعداد التام لأعمال تنسيق الجامعات وقبول الطلاب بمختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات والقواعد المعمول بها، موضحا انتظار الجامعة للكشف عن الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلي، والمقرر انعقاده خلال الأيام المقبلة لمتابعة أعمال التنسيق.

وهو ما أكد عليه الدكتور عربي كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، لافتا إلى الاستعداد التام لاستقبال طلاب الشهادات الفنية بمختلف الكليات لتنسيق 2023، وموضحا أن قبول الطلاب يكون عن طريق مكتب التنسيق وليس مباشرة للجامعة، مشددا على الالتزام بقرارات وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بأعمال قبول الطلاب.