رئيس بنك التنمية بريكس: نعمل على إنشاء عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدالة

قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد بريكس، إن القمة الروسية الأفريقية تعد منصة جديدة ستمكننا من إنشاء عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدالة، واليوم يواجه العالم الكثير من التحديات والأزمات، وعلى ضوء تلك الظروف الغير مستقرة فنحن قطعنا أشواطا فيما يخص جائحة كورونا، والتي اجتاحت الدول النامية.

وأضافت «روسيف» خلال كلمتها أمام القمة الروسية الأفريقية والمنعقدة في روسيا بمدينة سانت بطرسبرج، والمذاعة على فضائية القاهرة الإخبارية، أن عددا من الدول الأفريقية تواجه أزمات الدين، وأزمات أخرى تخص المناخ، لذا فإن الاقتصاديات في الدول النامية باتت لاعبة فعاله: «البلدان المشاركين في البريكس تمثل 40% من سكان بلدان العالم، وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعود إلى دول البريكس».

وتابعت: «مكانة اقتصاديات البريكس مرموق ولا يمكن مقارنته مع دول مجموعة السبع، ذلك لأن السياسات التي تتخذها بعض البلدان تؤثر على الدول النامية، واستخدام العقوبات للاهداف السياسية ومحاولات توسيع الفضاء القانوني لدولة ما إلى الخارج لا يحل أي مشكلة، بل على العكس فهو أمر يدهور المشاكل العالقة».