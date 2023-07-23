مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بانقلاب سيارة ومصابين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشأة.

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «حسن ع ر» سن 35 عاما، عامل، ويقيم بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن؛ مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

ونتج عن الحادث وفاة المدعو «مصطفى ع س س» سن 35 عاما، عامل، ويقيم بمدينة دندره بمحافظة قنا، وإصابة كل من قائد السيارة بجروح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة و«محمود ا م» سن 19 عاما، عامل، بجروح باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، و«طلعت م ا» سن 38 عاما، عامل بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و«السيد م م» سن 36 عاما، عامل، بجروح بالرأس والساقين و«ياسر ا م س» سن 17 طالبًا، بجرح بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمون بمدينة قنا، جميعهم من مستقلي السيارة.