«الداخلية»: ضبط ‏107 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 107014 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 31881 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1484 مخالفة السير دون تراخيص، 19 مخالفة موقف عشوائي، و7 مخالفات شروط التراخيص

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.