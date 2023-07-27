ضبط 4 متهمين بحوزتهم كمية من مخدر البودر في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، أنّ 4 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، يزاولون نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة البودر المخدر بقصد الاتجار بها، متخذين من استوديو تصوير كائن بدائرة القسم مستأجر لأحدهم، مكانا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال وجودهم داخل الاستوديو المشار إليه، وعُثر بداخله على كمية من مادة البودر المخدر وزنت كيلوجرام، وكميات من المواد المستخدمة في عملية تصنيع المواد المخدرة، مبلغ مالي، وميزان حساس، و2 سلاح أبيض «مطواة»، و6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة القسم، وباقي المضبوطات لتصنيع مادة البودر المخدر، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية.