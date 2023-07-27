رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 4 متهمين بحوزتهم كمية من مخدر البودر في القاهرة

كتب:

محمد سيف
02:22 م | الخميس 27 يوليو 2023
مخدرات(أرشيفية)

مخدرات(أرشيفية)

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، أنّ 4 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، يزاولون نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة البودر المخدر بقصد الاتجار بها، متخذين من استوديو تصوير كائن بدائرة القسم مستأجر لأحدهم، مكانا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال وجودهم داخل الاستوديو المشار إليه، وعُثر بداخله على كمية من مادة البودر المخدر وزنت كيلوجرام، وكميات من المواد المستخدمة في عملية تصنيع المواد المخدرة، مبلغ مالي، وميزان حساس، و2 سلاح أبيض «مطواة»، و6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة القسم، وباقي المضبوطات لتصنيع مادة البودر المخدر، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط مخدرات بـ16 مليون جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسكندرية

حبس تاجر مخدرات بتهمة حيازة 100 طربة حشيش في أكتوبر

«الداخلية»: ضبط 180 كيلو مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

تجديد حبس المتهم بترويج مخدرات في المرج.. ضبط بـ«هيروين» و«خرطوش»
بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.