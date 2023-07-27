حالة الطقس الآن على القاهرة والمحافظات.. «الأرصاد» توضح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أجواء شديدة الحرارة الآن على جميع الأنحاء؛ لافتةً إلى أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد فإن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى (في الظل) 38 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة الآن 41 درجة مئوية.

وطالبت الأرصاد الموطنين بعد التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال الساعات المقبلة والتي تمتد حتى الرابعة عصرا.

ويسود اليوم وغدا طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وسيكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على جميع الأنحاء.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأكدت الأرصاد في بيان سابق صباح اليوم أن موعد انكسار الموجة الحارة يبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة علي كافة أنحاء الجمهورية والتي يشعر بها المواطن بشكل ملحوظ، حيث تنخفض بقيمة تتراوح من 2 لـ4 درجةاتمئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ولفتت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى غدا على كل من القاهرة والوجه البحري 37، والمحسوسة 40 درجة مئوية، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 33، والمحسوسة 36 درجة مئوية، جنوب سيناء العظمى 43، والمحسوسة 45 درجة مئوية، شمال الصعيد العظمى 42، والمحسوسة 43 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد تصل العظمى لـ 45، والمحسوسة 46 درجة مئوية.