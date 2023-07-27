مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بشمال البحر الأحمر

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الكيلو 20، بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات.

حادث طريق رأس غارب الزعفرانة

تلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع 5 أفراد وإصابة 2 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وهم: دينا محمود علي النمر، ومحمود علي النمر ومحمد توفيق أبو الحسن وطفلين، وجرى إيداع الجثث بمشرحة المستشفى لحين التحقيقات، وإصابة طفلين آخرين، وهما يوسف ومودة، بكسور وسجاحات وكدمات، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهما َوجارِ عمل اللازم والمتابعة.