كورال «هارموني عربي» يحيي حفلا في مهرجان العلمين اليوم

قالت الإعلامية سارة سراج، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إنه من المقرر انطلاق حفل كورال «هارموني عربي» في تمام الساعة 6 مساء اليوم خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن هذا الكورال عبارة عن مجموعة من طلاب جامعة عين شمس، ويبلغ عددهم اكثر من 100 عضو، ويقدمون أغاني فلكورية وكلاسيكية، فضلا عن إعادة توزيع الأغاني الجديدة.

أول بطولة دولية مُقامة بالعلمين الجديدة

وأضافت «سراج»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن منافسة البدل تعد أول بطولة دولية مُقامة في مدينة العلمين الجديدة، متابعة: «ستكون منافسة البدل صعبة إذ تقام على الرمال، لذلك تحتاج إلى لياقة بدنية ومجهود أكبر».

مشاركة أكثر من 100 لاعب ببطولة البادل

وتابعت: «حفل الفنان أحمد سعد ينطلق اليوم في تمام الساعة الـ10 مساءً»، لافتة إلى أن بطولة البادل المنعقدة في مهرجان العلمين الجديدة تضم أكثر من 100 لاعب من كل دول العالم، منهم 30 لاعب من أفضل لاعبي العالم كله.