القبض على 49 متهما بحيازتهم مواد مخدرة في محافظتي دمياط وأسيوط

شارك قطاع الأمن العام، الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسيوط ودمياط، في تنفيذ حملات أمنية مكبرة استهدفت دوائر مركزي شرطة أبو تيج، الغنايم بأسيوط، ودمياط – كفر البطيخ – الزرقا، وقسم شرطة ثان دمياط بالمحافظة.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية بأسيوط:

مديرية أمن أسيوط ضبط 53 قطعة سلاح ناري عبارة عن 12 بندقية آلية - 15 بندقية خرطوش - 26 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 49 متهما لـ29 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فجرى تنفيذ 496 حكم قضائيا متنوعا.

كما جرى ضبط 4 قضايا مواد مخدرة بمديرية أمن دمياط بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين – 30 قرص مخدر - طبنجة – فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن استكمال الحملات الأمنية.