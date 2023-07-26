أوائل الثانوية الأزهرية 2023 بمحافظة الغربية.. 3 طلاب

احتضنت محافظة الغربية 3 طلاب أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في الشعبتين الأدبي والعلمي، وجرى التواصل مع أسرهم من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتقديم التهنئة لهم بحصدهم المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الغربية

حصد الطالب عصام هلال الحريري، ابن قرية العامرية، مركز المحلة الكبرى، المركز الأول مكرر بنسبة 99.85% بمجموع 649 درجة، والطالبة ندى حسين السعودي من قرية محلة حسن، مركز المحلة الكبرى، على المركز الثاني مكرر، شعبة الأدبي، بمجموع 614 بنسبة 97.46%.

بينما حصدت الطالبة ياسمين عبد الفتاح ابنة قرية أكوا الحصة، مركز كفر الزيات، على المركز الأول بمجموع 588 ونسبة 93.33%، شعبة الأدبي للمكفوفين.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة الغربية

وعبر أسر الطلاب الـ 3 عن سعادتهم وفرحتهم بحصد أبنائهم المراكز الأولى في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، وتحقيق حلمهم، بدخولهم الكليات التي يرغبون في الالتحاق بهم.