يترقب طلاب الثانوية الأزهرية 2023 بمحافظة البحر الأحمر، معرفة نتيجتهم برقم الجلوس، بعد إعلان الأزهر الشريف، اعتمادها اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي جرى بثه عبر صفحات منصات التواقع الاجتماعي، وأعلن الأزهر، أسماء أوائل طلاب الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بعد اعتمادها من شيخ الأزهر، وسط فرحة الطلاب الأوائل وأسرهم .

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في البحر الأحمر

ومن جهته، قدم الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، التهنئة لطلاب الثانوية الأزهرية الأوائل على مستوي الجمهورية الثانوية، متمنياً النجاح لجميع الطلاب.

وأشار «عبد اللاه» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة البحر الأحمر، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023‪

واعتمد الأزهر الشريف، أوائل الجمهورية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023، عقب اعتمادها من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وكشف وكيل الأزهر الشريف في بيان صحفي، توقعات نسب النجاح من خلال تصحيح العينات العشوائية، التي جاءت في العلمي كما يلي:.

- مادة الفقه الحنفي والشافعي نحو 98% والمالكي 94%.

- الحديث 94%.

- القرآن الكريم 97%.

- اللغة الإنجليزية 89%.

- الأدب والنصوص 95%.

بينما جاءت توقعات نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي، كما يلي:

- مادة الفقة الشافعي وصلت إلى 86% والحنفي 79% والمالكي 61%.

- الحديث نحو 73%.

- القرآن الكريم 89.5%.

- البلاغة 63.5%.

- الجغرافيا 86.7%.

- النحو 68%.