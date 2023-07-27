تفاصيل المؤتمر السادس لكهنة كنائس الخليج في «لوجوس» بحضور البابا تواضروس

اختتمت كنائس دول الخليج «الإمارات - عُمان - البحرين - قطر»، المؤتمر السادس لكهنتها وعائلاتهم، والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس.

اجتماع البابا بكهنة دول الخليج

شمل المؤتمر موضوعات رعوية وروحية ونفسية، وحضر المشاركون في المؤتمر اجتماع البابا الأسبوعي، أمس الأربعاء، والقداس الإلهي صباح اليوم، واختُتِم المؤتمر بمحاضرة لقداسة البابا.

وفي سياق متصل، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، فِي المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط «الأتيما A.T.I.M.E» يتضمن عمداء وطلابًا من مختلف كليات اللاهوت بلغ عددهم 47، برئاسة رئيس الرابطة قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي بجامعة البلمند، وعضوية الأب ميشيل قمبر الأمين التنفيذي للأتيما، والقس الدكتور بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك، والقس الدكتور صموئيل رزفي الأمين التنفيذي المشارك، وعمداء آخرين أعضاء في الرابطة.

جولة بالمقر البابوي ومركز «لوجوس»

واصطحب البابا الضيوف في جولة بالمقر البابوي ومركز «لوجوس»، إذ زاروا كنيسة التجلي، والمكتبة المركزية البابوية، وقاعة المجمع المقدس والممر المتحفي، ثم انتقلوا إلى قاعة الشماس المهندس عماد صبحي.

وألقى البابا كلمة جاء أوضح فيها سمات هذا الزمان: الإنسان صار بلا مشاعر، تكنولوجيا بلا مبادئ، كما شرح لهم كيف يمكن التعامل مع هذه السمات: الله هو ضابط الكل، الكتاب المقدس مرشد للحياة، الكنيسة ميناء الخلاص، الأسرة هي كيان وأمان، وبعدها وزع هدايا على الحاضرين، والتقط معهم صورًا تذكارية.