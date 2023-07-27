المشدد 3 سنوات للمتهمين بالاتجار في مخدر الآيس بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة االمنعقدة في عابدين، عاطلين لإدانتهما في المواد المخدرة «الآيس» في منطقة حدائق القبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

حيازة مواد مخدرة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمان في دائرة قسم شرطة حدائق القبة في محافظة القاهرة، بإحراز وحيازة المواد المخدرة الآيس، بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات.

الاتجار في الآيس

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، إخطارًا من مديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة الآيس، متخذين من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة الآيس، واعترفا بحيازتها بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهما مبلغ مالي 50 ألف جنيه.