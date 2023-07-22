ترميم عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار (صور)

بدأت أجهزة محافظة القاهرة متابعة بدء أعمال الترميم للعقارات المتضررة من انهيار عقار حدائق القبة الكائن في 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من أي مخاطر والتصدي للمباني المخالفة، حيث تتم متابعة مستمرة من الدكتورحسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، لكافة الأعمال التي تجري بأحيائها.

ترميم العقارات

وتفقد محمد عبد الوهاب، رئيس حي حدائق القبة، أعمال الترميم الخاصة بالعقارات المجاورة لعقار حدائق القبة بحضور صلاح عبد الستار سكرتير الحي و إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وإزالة ما لحق بها من أضرار.

مراجعة حالة عقار رقم 3

كما قام حي حدائق القبة بالقاهرة بحضور مختصين من مراجعة العقار رقم 3 بشارع أحمد خفاجي متفرع من مخائيل يوسف للتأكد من السلامة الإنشائية وحالة العقار حيث توجد تصدعات بالحوائط ، كما قامت أجهزة حي حدائق القبة بإيقاف أعمال في المهد في شارع على شعراوي من مصر والسودان و مصادرة معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع استمرار الحملات لمنع أي مخالفات أو تعديات.