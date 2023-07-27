بدء المرحلة الثانية من العيادات المسائية في الدقهلية أول أغسطس المقبل

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء تفعيل المرحلة الثانية من منظومة العيادات المسائية، وذلك ضمن مبادرة تطوير العمل في منشآت الرعاية الأساسية، إذ تشمل المرحلة الثانية 9 منشآت، وتكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة من بداية أغسطس المقبل، في تخصصات الباطنة والاطفال والنساء والجلدية.

تفعيل المرحلة الثانية من العيادات المسائية بالدقهلية

وأوضح «مكين» في بيان له، أنّ تفعيل المرحلة الثانية جاء بناء على قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتفعيل العيادات المسائية.

وحدات ومراكز ضمن المرحلة الثانية من العيادات المسائية

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية، أنه جارِ اعتماد المنشآت من خلال فريق الوزارة والرعاية الأساسية بالمديرية، وستتضمن وحدات ومراكز طب الأسرة بـ«شها - أجا - ديو الوسطى - البجلات -أشمون - الستامونى -بساط - كوم النور -أبو جلال »

وأوضح أنه بالإضافة إلى عمل تلك الوحدات كعيادات مسائية من الـ2 مساءً وحتى الـ6 مساءً، ستستمر في ممارسة أعمالها الصباحية كعيادات خارجية ومكاتب للصحة والتطعيمات.

وكانت صحة الدقهلية، قد أعلنت في فبراير الماضي، بدأ العمل في العيادات المسائية بالدقهلية في المرحلة الأولى على مدار 24 ساعة، بـ18 منشأة طبية على مستوى المحافظة.