«الصحة»: أكثر من مليون مواطن ترددوا على العيادات التخصصية المسائية «فيديو»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ العيادات التخصصية بدأ تشغيلها منذ 22 أكتوبر الماضي كمرحلة أولى، بواقع 50 عيادة، وفي الأسبوع الماضي زاد هذا العدد إلى 85، وهناك خطة بأن يصل إلى 120 عيادة تخصصية مسائية.

انخفاض الضغط على العيادات الصباحية بنسبة 30%

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هدف هذه العيادات تسهيل تقديم الخدمة، وزيادة حصول المنتفعين عليها، مشيرًا إلى أنّ افتتاح العيادات المسائية أدى إلى انخفاض الضغط على الأخرى الصباحية، والسهولة إلى ما يقرب من 30%.

مليون و82330 مواطنا ترددوا على العيادات المسائية

وأشارالمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ العيادات المسائية من 22 أكتوبر حتى 13 فبراير تردد عليها ما يقرب من مليون و82330 مواطنا، لافتًا إلى أنها تشمل كل التخصصات الموجودة في العيادات الصباحية للمارس والأخصائي والاستشاري.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى إنّ هناك توجيه بأن تشمل العيادات التخصصية المنتفعين من غير التأمين الصحي، وذلك مقابل أجر، مشيرًا إلى أن متوسط أعداد الروشتات التي يجرى صرفها يوميا من العيادات المسائية يقدر بنحو 9 آلاف روشتة.

وتابع «عبدالغفار»: «العيادات المسائية تستهدف أوضاع الفريق الطبي، سواء كانوا من التمريض أو الأطباء، وبالتالي فإن القيمة التي يدفعها التأمين الصحي في العيادات المسائية يحصل على نصفها الفريق الطبي».

وذكر أنّ العيادات المسائية ساعدت على تحسين دخل العاملين ورغبتهم في المشاركة في هذا العمل، مشددًا على أن المنظومة لا تنظر فقط إلى تحسين الخدمة المقدمة، لكن أوضاع العاملين فيها أيضا، ومن ثم، فإن هذا الأمر أدى إلى زيادة الدخل للعاملين في هذه العيادات؛ إذ كانت هناك رغبة من الزملاء في العملاء بالعيادات المسائية.