حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023.. اعرف التفاصيل والأماكن

تستعرض «الوطن» تفاصيل حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023، في 3 مشروعات مختلفة، في كمباوند المنتزه الكائن في السادس من أكتوبر بطريق الواحات، ومشروع الجوهرة بمحافظة بور سعيد، وكمباوند أكاسيا في التجمع الخامس.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 لكمباوند المنتزة

وجاءت تفاصيل حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023، لكمباوند المنتزة الكائن في السادس من أكتوبر كالتالي:

- المشروع على مساحة 26.7 فدان.

- يقع المشروع في القطعة رقم 61 على طريق الواحات.

- يتكون كمباوند المنتزة من 900 شقة بمساحات تتراوح من 68 إلى 177 مترا.

- العمارة مكونة من 5 طوابق «دور أرضي + 4 أدوار علوية».

- تتميز بمنطقة خدمات «مول تجاري وإداري، وملاعب، ومسجد».

- نظام السداد يتمثل في دفع 15% والتقسيط على باقي 10 سنوات بالفائدة المقررة عن التعاقد.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 لكمباوند أكاسيا

وجاءت تفاصيل حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023، لكمباوند أكاسيا الكائن في التجمع الخامس بمنطقة المستثمرين الشمالية أمام بوابة 6 الرحاب، كالتالي:

- عدد الوحدات السكنية 711 وحدة.

- بها منطقة خدمات مركزية مكونة من مول تجاري وإداري ومسجد، ومركز ثقافي اجتماعي.

- تتميز بتشطيبات داخلية فاخرة وواجهات عصرية.

- يوجد بالمشروع 3 نماذج بمساحات مختلفة تتراوح من 156 حتى 310 أمتار.

- العمارة مكونة من 5 طوابق «أرضي + 4 علوي».

- نظام السداد هو دفع 15% كمقدم حجز والباقي على تقسيط 10 سنوات.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 لمشروع الجوهرة

- يقع المشروع في محافظة بور سعيد.

- المساحات على نموذجين، نموذج 36 بمساحة 138 مترا بواقع شقتين في الدور، ونموذج 46 بمساحة 121 مترا للشقة، والدور به 4 شقق.

- جميع الشقق بمستوى نصف تشطيب

- نظام السداد عبارة عن دفع 15% والباقي قسط على 10 سنوات.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 والاستفسار

- ولحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023، يمكن التوجه إلى الإدارة العامة للتسويق الإسكاني في 6 شارع رفاعة الدقي أمام مجلس الدولة أو الاتصال على رقم 37609917