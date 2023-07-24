محطات مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر».. اعرف الأسماء والأماكن

حددت وزارة النقل، محطات مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر»، الجاري تنفيذه حاليا، ويعتبر ضمن وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، حيث يخدم التوسعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن ربطه بوسائل النقل الأخرى كالمترو والسكة الحديد.

محطات مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر»

مونوريل غرب النيل، يشتمل على 13 محطة، وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى توفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة:

- أكتوبر الجديدة

- جامعة الأهرام الكندية

- السادات

- جامعة 6 أكتوبر

- نقابة المهندسين

- مول مصر

- مدينة الشيخ زايد

- طريق الإسكندرية المنصورية

- المريوطية

- الطريق الدائري

- بشتيل

- وادي النيل

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكة الحديد، إن مشروع المونوريل مهم، ويخدم قطاعات مختلفة من السكان، موضحا أنه سيسهم في تيسير حركة نقل المواطنين من منطقة لأخرى بسهولة.

وأضاف الدكتور أحمد محمدي لـ«الوطن»، أن المشروع يعتبر ضمن وسائل النقل الجماعي الأخضر، ويتم تنفيذه وفق المواصفات العالمية ومعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أنه له تأثير مباشر على الاستثمار خاصة مع ربطه بوسائل النقل الأخرى.

نسب تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل:

- بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية والتي تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم 51%.

- نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 46%.

- نسبة تركيب الكمرات بالمسار 60.3%.

- نسبة تنفيذ المحطات 58.3%.

- نسبة تنفيذ تحويلات مشروع مونوريل غرب النيل 44.4%.

- نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطات 41.2%.

- نسبة تصنيع المعدات 56%.

- نسبة أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية 38%