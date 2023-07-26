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الإسكان: وفد من هيئة التدريس بجامعة القاهرة يتفقد العاصمة الإدارية

كتب:

أيمن حمزة
12:03 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
وفد طلابي يتفقد معالم العاصمة الإدارية الجديدة

وفد طلابي يتفقد معالم العاصمة الإدارية الجديدة

استقبل المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز، وفدًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، جامعة القاهرة؛ للتعرف على أهم معالم المدينة والمشروعات التي تم ويجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار التوعية والتعريف بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي.

 

البرج الأيقوني الأعلى في قارة إفريقيا

وخلال الزيارة جرى تقديم عرض مختصر عن العاصمة الإدارية الجديدة، تبع ذلك جولة تفقدية شملت منطقة الأعمال المركزية، حيث تم صعود الطابق الـ74 بالبرج الأيقوني، لمشاهدة معالم المدينة من أعلى حيث يعد البرج الأعلى في قارة إفريقيا، ويبلغ ارتفاعه 385 مترا بعدد 84 طابقا باستخدامات مختلفة، كما يعد ضمن 20 برجا تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنشطة مختلفة، وتشمل أبراجًا إدارية وسكنية وفندقية وتجارية.

كما تمكن الزائرون من رؤية جميع المباني الحديثة من الحي الحكومي والذي يجمع مباني الوزارات، وحي المال والأعمال الذي يجمع البنوك، والمركز الثقافي الإسلامي، والكاتدرائية وكافة المعالم الهامة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.