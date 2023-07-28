يبحث الكثيرون عن توقعات تنسيق كليات الأزهر علمي 2023 بنين وبنات وسنوات الدراسة، بعد إعلان مشيخة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية، كما جرى الإعلان عن نسبة النجاح إذ جاءت جيدة.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بنين وبنات علمي

وعن توقعات تنسيق كليات الأزهر علمي 2023 بنين وبنات وسنوات الدراسة فمن المتوقع أن تكون بنسب قريبة لتنسيق كليات العام الماضي والتي جاءت على النحو التالي:

كليات الأزهر علمي 2023 بنين وبنات

تنسيق الأزهر بكليات طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%، مدة الدراسة 5 سنوات، إضافة إلى سنتين تدريب إجباري.

تنسيق الأزهر في كليات طب بنات وبنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38 %، مدة الدراسة 5 سنوات، إضافة إلى سنتين تدريب إجباري.

تنسيق الأزهر في كليات طب بنين وبنات أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77%، مدة الدراسة 5 سنوات، إضافة إلى سنتين تدريب إجباري.

تنسيق الأزهر في كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجات بنسبة 93.38%، مدة الدراسة 5 سنوات بالاضافة الى سنة امتياز.

تنسيق الأزهر في كليان طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 615 درجة بنسبة 94.62%، مدة الدراسة 6 سنوات.

تنسيق الأزهر في كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%، وهندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%، مدة الدراسة بها 5 سنوات.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 القسم العلمي بنين

تنسيق الأزهر في كلية العلوم القاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، مدة الدراسة بها 4 سنوات.

تنسيق الأزهر في كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، مدة الدراسة بها 5 سنوات.

تنسيق الأزهر في اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%، مدة الدراسة بها 4 سنوات.

تنسيق الأزهر في معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة 575 درجة بنسبة 88.46%، مدة الدراسة به عامين.

تنسيق الأزهر في معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة 566 درجة بنسبة 87.08%، مدة الدراسة به عامين.

تنسيق الأزهر في كلية الإعلام 499 درجة بنسبة 76.77%، مدة الدراسة بها 4 سنوات.

تنسيق الأزهر في كلية التجارة القاهرة تخصص عام 471 درجة بنسبة 72.46%، مدة الدراسة بها 4 سنوات.

تنسيق الأزهر في كلية الزراعة القاهرة تخصص عام 489 درجة بنسبة 75.23%، مدة الدراسة بها 4 سنوات.

تنسيق الأزهر في كلية التربية بالقاهرة تخصص عام 379 درجة بنسبة 58.31%، مدة الدراسة بها 4 سنوات.

تنسيق الأزهر في كلية اللغة العربية تخصص عام 435 درجة بنسبة 53.08%، مدة الدراسة بها 4 سنوات.