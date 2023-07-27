العاشر مكرر بالثانوية الأزهرية: سألتحق بكلية الطب .. وهذا سر تفوقي

عبر يوسف عمر عبد العزيز، الطالب بمعهد الجديدة الأزهري بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، الحاصل على المركز العاشر مكرر، بمجموع 647، نحو 99.54%، عن فرحته بتفوقه ونجاحه، مشيرا إلى أن الفضل لله عز وجل ثم لأسرته.

الالتحاق بكلية الطب البشري

وقال يوسف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشعر بالفرحة، بعدما استطاع تحقيق طموحاته بالتفوق في المرحلة الثانوية الأزهرية، مشيرا إلى أنه ينوي الالتحاق بكلية الطب البشري، وأن يصبح طبيبا متميزا قادرا على نفع نفسه وأسرته ومجتمعه، مؤكدا أن المواطنين البسطاء سيكون على رأس أولويات اهتماماته.

يوسف عبد العزيز: بذاكر دروسي ومش بضيع وقت

وأوضح يوسف عبد العزيز، أنه كان حريصا على مذاكرة دروسه أول بأول، وعدم تضيع وقته في أشياء غير مفيدة، حيث كان يوزع ساعات اليوم ما بين الدراسة في المعهد الأزهري، وحضور مجموعات الدروس والعبادة، لافتا إلى أن لديه 3 أشقاء «بنتين وولد»، وجميعهم متفوقين في المراحل الدراسية، لافتا إلى أن والده ووالدته يحرصون على توفير أقصى سبل الراحة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة، بعيدا عن أي ضغوطات.

وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين أفراد أسرة الطالب وتوافد للمهنئين على منزل العائلة بقرية الجديدة لتهنئة الطالب وأسرته بالنجاح والتفوق، وتعالت أصوات الزغاريد والفرحة.

وحصد 3 من أبناء محافظة الشرقية مراكز بين العشرة الأوائل بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، وتستعد المنطقة الأزهرية لتكريمهم بإشراف الدكتور السيد الجندي.