إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «ديمو»، قرب مدخل قرية نعيم في بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع انقلاب سيارة نقل بطريق ديمو في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق ديمو قرب مدخل قرية نعيم، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 3 مصابين إلى المستشفى الجامعي.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة

وتبين أن الحادث اسفر عن إصابة كلًا من «سعيد نادي محمد، 43 سنة، مقيم قرية سنور، سائق، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد أحمد أبو جريشة، 19 سنة، مندوب مبيعات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومقيم بني سويف، وعثمان عبد الله عثمان، 70 سنة، مقيم قرية نعيم، مصاب كسر مضاعف بالقدم الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار جهات التحقيق.