مبادرة «رعاية النشء» بالتنسيقية تشارك في إطلاق استراتيجية «القومي للأمومة والطفولة»

شارك وفد من مبادرة «رعاية النشء» التابعة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطلاق استراتيجية المجلس القومي للأمومة والطفولة، التي جاءت تحت عنوان «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال».

وشارك في الفعالية كل وزيرة التضامن الاجتماعي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار حسام شاكر رئيس مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة، إيفون بومان السفيرة السويسرية لدى القاهرة، مارتن فورست رئيس مراجعة الحوكمة والشراكات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

مبادرة «رعاية النشء»

رحبت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متطلعة إلى مزيد من التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة.

الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب

استعرضت وزيرة التضامن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب، التي تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر خلال الفترة 2021 – 2030، من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري.

وجرى استعراض كيفية تعامل مرفق النيابة العامة مع ملف الطفل، وتلقي البلاغات من خلال خط نجدة الطفل، وغيرها من آليات حماية حقوق الأطفال.

وجرى بحث سبل تعزيز التعاون وتفعيل البرامج التي من شأنها تعزيز البنية القيمية والثقافية لدى النشء، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المعاصر، لتحصين الشخصية المصرية من محاولات تغييب الهوية والتماهي مع الثقافات المغايرة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النواب رحاب عبد الغني، مسؤولة المبادرة، النائبة هدي عمار، النائب محمد طارق، أعضاء مجلس النواب، ومن التنسيقية هدير أحمد زيدان.

جدير بالذكر أن وفد مبادرة «رعاية النشء» كان قد زار المجلس القومي للأمومة والطفولة، منذ أيام، لبحث سبل تعزيز التعاون وتفعيل برامج تنمية وتطوير مهارات النشء ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع.