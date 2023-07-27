«التضامن» تعلن مد فترة التسجيل في برنامج «فرص التدريب» حتى منتصف أغسطس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، مد فترة التسجيل في برنامج «التدريب من أجل التوظيف»، التي أتاحتها الوزارة خلال الأيام الماضية، بمراكز التجميع والموائمة للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى 15 أغسطس المقبل، حيث يتمكن الراغبين في المشاركة بهذه الفرص التدريبية، من إرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني، حتى هذا الموعد.

خطوات التقديم:

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الصفحة الرسمية بفيس بوك، أنّه سيتم التواصل مع من يتم قبولهم عن طريق إرسال رسالة لهم عبر واتساب، أو الاتصال الشخصي، وذلك للذين سجلوا عبر البريد الإلكتروني الخاص بموقع الوزارة الإلكتروني.

شروط التقديم

وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي بفيس بوك، تتمثل شروط الإلتحاق ببرنامج التدريب من أجل التوظيف، فيما يلي.

- ألا يزيد السن على 30 عامًا.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- اجتياز اختبار اللياقة البدنية.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أن يكون المتقدم من قاطني إحدى المحافظات التالية: «البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر، أسوان».