عاجل.. كولر يصدم لاعبي الأهلي قبل مواجهة كأس مصر أمام الداخلية

يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأساسيين الذين حصلوا على راحة من التدريبات خلال اليومين الماضيين للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة الداخلية التي تقام الأحد المقبل، في دور الستة عشرة من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الحالي، والتي تقام في تمام السابعة مساءً على ستاد الكلية الحربية.

كولر يقطع راحة الأساسيين استعدادًا للداخلية

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على استدعاء القوة الضاربة للفريق واللاعبين الأساسيين استعدادًا لموقعة الداخلية، وبعدها مباراة المصري البورسعيدي حال الفوز في مباراة دور الستة عشرة، لمواصلة مشوار البطولات في الموسم الحالي وحصد اللقب السادس.

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