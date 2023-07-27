«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا على الأنحاء كافة، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

ولفت خبراء الأرصاد، إلى ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، فضلا عن رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وتشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الجمعة، كما يلي.

- القاهرة 38 - 41

- العاصمة الإدارية 38 - 41

- أكتوبر 39 - 42

- بنها 38 - 40

- دمنهور 37 - 40

- وادي النطرون 38 - 41

- كفر الشيخ 37 - 40

- المنصورة 37 - 39

- الزقازيق 38 - 41

- شبين الكوم 38 - 41

- طنطا 37 - 40

- دمياط 36 - 39

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 38

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 40- 43

- نخل 41 - 43

- كاترين 36 - 38

- الطور 38 - 41

- طابا 40 - 42

- شرم الشيخ 43 - 45

- الإسكندرية 33- 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 30- 36

- السلوم 32- 35

- سيوة 38- 41

- رأس غارب 42- 45

- الغردقة 42- 44

- سفاجا 41- 43

- مرسى علم 43- 45

- شلاتين 42- 45

- حلايب 36- 39

- أبو رماد 38- 41

- رأس حدربة 37 - 40

- الفيوم 40 - 42

- بني سويف 40 - 42

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 45

- قنا 44 - 45

- الأقصر 43- 44

- أسوان 44- 45

- الوادي الجديد 43- 44

- أبوسمبل 42- 43