الإسماعيلية تطرح لحوم مجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو.. اعرف أماكن المنافذ

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن ضخ كميات من اللحوم البرازيلي في العديد من المنافذ ومحال بيع السلع الاستهلاكية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للجمهور، حيث يبلغ سعر الكيلو 160 جنيها.

أماكن بيع اللحوم البرازيلي في الإسماعيلية

ونشرت الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ومدن القناة، اليوم الثلاثاء، أماكن بيع اللحوم البرازيلي في الإسماعيلية، بدءا من غد الأربعاء، والموزعة على مدينة الإسماعيلية وعدد من المراكز والقرى، وشملت الأماكن «تجزئة القصاصين» بقرية البعالوة التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وأسماك أبو سلطان في قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد.

كما تضمت المنافذ في مدينة الإسماعيلية كلا من دلتا ماركت في شارع بورسعيد بجوار مسجد حفني في دائرة حي ثان، ومنفذ أهرام العرايشية في شارع البحري بمنطقة مساكن هيئة قناة السويس بحي ثان، وأهرام زايد بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث، وتجزئة الإسماعيلية في شارع الثلاثيني بنطاق حي ثان، وفي مدينة الإسماعيلية تجزئة الخامسة في منطقة الخامسة بدائرة حي ثالث، وأسماك زايد بالشارع التجاري في حي الشيخ زايد بنطاق حي ثالث.

حملات تموينية يومية لمتابعة الأسواق

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، خلال الايام القليلة الماضية حملات مكثفة علي الأسواق في المراكز والمدن لمتابعة توافر السلع الاستهلاكية ومراقبة الأسعار.

ونجحت حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في الإسماعيلية من ضبط العديد من المخالفات، في مركز ومدينة فايد وداخل مدينة الإسماعيلية ونطاق مركز ومدينة أبوصوير