1899 وظيفة خالية في «تعليم قنا».. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا عن حاجاتها لعدد من الوظائف في جميع الإدارات لمختلف المراحل بعدة شروط، سواء كان مدير إدارة تعليمية، أو ومدير مدرسة، أو موجه أو وكيل مدرسة.

وظائف تعليم قنا

حصلت«الوطن»، على الوظائف المطلوبة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا والإدارات والمدارس التابعة لها، وهي على النحو الآتي، 3 وظائف لشغل مديري، و3 إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، و25 وظيفة موجه عام، و481 موجه مواد، و392 وظيفة مديرية مدرسة، و948 وكيل مدرسة، بإجمالي 1899 وظيفة إشرافية.

المهارات المطلوبة للتقديم في وظائف مديرية التربية والتعليم بقنا

-المهارات الأساسية: اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون 155 لسنة 2007 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- المهارات الفنية: القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها، والإلمام بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، فضلا عن الإلمام التام بكل القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

شروط التقديم في الوظائف التعليمية بقنا

بحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، أن يكون لدى المتقدم حاصل على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف التعليمية بقنا

1-أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي لدي مديرية التربية والتعليم والقانون 155 لسنة 2007 م.

2-بيان حالة وظيفية إلكترونية معتمدة من جهة العمل.

3-شهادة الأكاديمية المهنية للمعلمين المطلوبة لشغل الوظيفة.

4- آخر تقريرين للكفاءة للعامين الدراسيين بمرتبة فوق متوسط على الأقل 2020-2021 -2021-2022.

5- إفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية وإفادة من الجزاءات عن آخر ثلاث سنوات سابقة.

آخر موعد لوظائف التعليم بقنا

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، آخر موعد للتقديم في الوظائف الإشرافية في 10 أغسطس المقبل، وتقدم الطلبات والمستندات بإدارة التنسيق بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية.