غداً.. آخر موعد للتقديم على الوظائف الإشرافية بتعليم جنوب سيناء

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، انتهاء موعد التقديم لشغل بعض الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الإدارات التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم، غداً الخميس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق الأسبوع الماضي على نشر إعلان المسابقة العامة رقم (1) لسنة 2022 للوظائف الإشرافية الشاغرة للعاملين بتعليم جنوب سيناء، وجرى الاعلان عن الوظائف من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء، وبوابة الوظائف الحكومية.

الوظائف الإشرافية الشاغرة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن الوظائف الإشرافية الشاغرة، التي جري الإعلان عنها في بعض الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم، تشمل مدير إدارة تعليمية (بمدينة سانت كاترين )، ووكيل إدارة تعليمية (بمدينة سانت كاترين، ومدينة نويبع)، وموجه، وموجه أول مادة أو نشاط، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة رسمية ورسمية للغات.

وقال إن الأعداد المطلوبة لكل وظيفة كالتالي:

- عدد 1 مدير إدارة تعليمية.

- عدد 2 وكيل إدارة تعليمية.

- عدد 9 موجه أول يمثلون مواد فيزياء، جغرافيا، اقتصاد منزلي، تكنولوجيا تعليم، تربية موسيقية، رياض أطفال، مجال صناعي، موجه أول تبريد وتكييف علمي، موجه أول تربية زراعية.

- 16 موجه ثانوي في مواد اللغة العربية، اللغة الفرنسية، العلوم، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية "جغرافيا"، مواد فلسفية، حاسب آلي، الترببية الرياضية.

- 37 موجه إعدادي مواد اللغة العربية، اللغة الانجليزية، العلوم كيمياء وجيولوجيا، الرياضيات، الدراسات، حاسب آلي، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي، التربية الزراعية.

- 15 موجه ابتدائي مواد اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، حاسب آلي، الدراسات الاجتماعية.

- 10 مجال صناعي وتوجيه تنسيق الخدمات، تربية اجتماعية، مكتبات.

- 6 توجيه التعليم الفني مواد، تبريد علمي، سيارات، ميكانيكا علمي، نجارة أثاث عملي، مواد زراعية، مواد تجارية.

- 6 مدير ووكيل مدرسة ومدير ثانوي.

- 6 وكيل ثانوي.

- 7مدير إعدادي.

- 48 وكيل إعدادي.

- 41 مدير ابتدائي.

- 40 وكيل ابتدائي.

- 37 مدير ثانوي تجاري.

- 4 مدير ثانوي صناعي.

- 6 مدير ثانوي زراعي.

- 4 مدير ثانوي فندقي.

- 2 وكيل ثانوي تجاري.

- 5 ووكيل ثانوي صناعي.

- 6 وكيل ثانوي زراعي.

- وكيل ثانوي فندقي.

ويكون شغل الوظيفة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وأن يكون الترشيح لشغل الوظيفة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل وبأقدمية سنتين على الأقل، بالإضافة للحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلي شهادة التأهيل التربوي والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين في مجال الإدارة (مدير إدارة ووكيل إدارة) التعليمية، على أن تكون سارية عند التقدم للإعلان والحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل قي السنتين السابقتين، وأن يكون المرشح غير محال للمحكمة التأديبية، أو وقع عليه جزاء بالخصم خمسة عشر يوماً متصلة أو عشرة أيام منفصلة، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية التاريخ، وتقديم ما يفيد عدم ثبوت تعاطي المخدرات من الجهات المعنية.