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مدبولي: الكهرباء لن تنقطع عن الأماكن السياحية لأنها مصدر دخل للعملة الصعبة

تخفيف الأحمال يوميا من ساعة لساعتين وإعلان جدول المواعيد الاثنين

كتب:

محمد أيمن سالم
06:36 م | الخميس 27 يوليو 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من يوم الاثنين سيتم الإعلان عن مواعيد انقطاع التيار الكهرباء في كل حي وكل مدينة بالتحديد، والدولة تنظر لمنظومة الاقتصاد كاملة، والانقطاع سيحدث على الأحياء السكنية ولن نستطيع قطع التيار على المستشفيات والمؤسسات الاستراتيجية، وكذلك الأماكن السياحية والساحلية لأنها مصدر دخل رئيسي للدولة من العملة الصعبة، ونحن نراعي ذلك».

الأزمة عالمية وليست مقتصرة على مصر فقط

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن الأزمة عالمية وليست مقتصرة على مصر، وجميع الدول تتعرض لمشكلات بسببها، وفي اليونان أعلنت الدولة حالة الحرب بسبب الأزمة، وإيطاليا رفعت حالة الطوارئ، والجزائر تشهد حرائق كبيرة، مع انقطاع الكهرباء في أغلب دول أوروبا وشرق آسيا دون استثناء، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد حل الأزمة

وتابع رئيس الوزراء أن العالم يواجه الظرف الطارئ مع اختلاف حدة الأزمة، وبالتالي نعمل على تخفيف الأحمال، ومع شهر سبتمبر ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، وبالتالي تنتهي الأزمة التي لا ترتبط بأي مشكلات في أي مشروعات أو كفاءة إنتاج الطاقة، فلولا المشروعات القائمة لكنا في أوضاع أسوأ من الحالية بشكل كبير.

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بقلم محمد أيمن سالم