9 رسائل من الحكومة للمواطنين وموظفي الدولة بشأن الكهرباء.. يجب ترشيد الإنارة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسائل عاجلة للمواطنين وموظفي الدولة، بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية، مؤكدا أن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء.

رئيس الوزراء: دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو الأصعب

وقال رئيس الوزراء، خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل من 144 إلى 146 مليون متر مكعب في 10 أيام، منوهًا بأن الأمين العام للأمم المتحدة، قال إننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الأصعب ما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع.

9 رسائل من الوزراء للمواطنين بشأن الكهرباء

وجاءت رسائل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمواطنين وموظفي الدولة بشأن الكهرباء، كما يلي:

1- اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء، وذلك تطبيقه في شهر أغسطس فقط.

2- ترشيد الإنارة العامة في الأماكن العامة بجانب استيراد شحنات من المازوت تقدر بـ250 لـ300 مليون دولار لعمل توازن في الشبكة.

3- لا يوجد نقص في الغاز ولا يوجد أزمة في حقل ظهر، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز في أشهر الصيف ونصدره في فصول الشتاء والربيع والخريف.

4- انتهاء لعب المباريات الرياضية قبل المغرب لمنع استهلاك الكهرباء في الاستادات والمنشآت الرياضية.

5- تخفيف الأحمال يوميا من ساعة لساعتين في اليوم الواحد، وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقبل.

6- تنسيق يومي فيما يخص محطات الكهرباء، ويتم تشغيل محطات الكهرباء في مصر بالاعتماد على الوقود الاحفوري.

7- نحتاج ونستهلك في وقت الذروة يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.

8- تشغيل التكييف على 25 درجة لضمان الاستهلاك بأقل كمية ممكنة.

9- تشكيل لجنة أزمة مركزية لمتابعة تنفيذ قرارات ترشيد الكهرباء يوميا.