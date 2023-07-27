توقعات تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة، يترقبها طلاب الثانوية الأزهرية، بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، صباح اليوم، واعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإعلان أسماء الأوائل في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة.

تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة

وعن توقعات تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة، فوفقاً لتنسيق العام الماضي والذي يعد مؤشرا لبعض من الطلاب، كان الحد الأدنى للالتحاق بمعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة مجموع 566 درجة، ونسبة مئوية 87.08%.

عنوان معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة

وفي إطار الحديث عن توقعات تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة، التي يترقبها طلاب الثانوية الأزهرية، تستعرض بوابة «الوطن» عنوان معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة، إذ يتواجد المعهد في مدينة نصر.

مصروفات معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة

واستكمالا للحديث عن توقعات تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة، فمن المقرر الكشف عنها عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية لهذا العام 2022 ـ 2023.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2023

جدير بالذكر أن نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية، في الشعبة العلمية بلغت 59.34%، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من القسم العلمي (50738) طالبًا وطالبة، من البنين (27435) طالبًا، و(23303) طالبة، فيما جاءت نسبة النجاح بالشعبة الأدبية 46.63%، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، وفقاً لما أعلنه الدكتور محمد الضويني.