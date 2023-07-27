طريقة التقديم في كلية الشرطة 2023/2024.. إليك الخطوات والرابط

أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، إذ حددت طريقة التقديم في كلية الشرطة 2023/2024، الذي يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والتي تتيح لطلاب الثانوية العامة وخريجي بعض الجامعات والمتخصصين التقديم.

طريقة التقديم في كلية الشرطة 2023/2024

أما عن طريقة التقديم في كلية الشرطة 2023/2024، فإن ذلك يتم من خلال عدة خطوات، تكون الخطوة الأولى من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط ، وفي الشريط العلوي من الموقع.

وتقوم بعد ذلك بإنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية من خلال إدخال بعض البيانات، وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، وتقوم بعدها بالضغط على أيقونة «الالتحاق بكلية الشرطة».

وفي الخطوة التالية للتقديم في كلية الشرطة 2023/2024 تكون من خلال عمل طلب الالتحاق، وتحدي موعد سحب الملف، وإدخال البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يتم اختيار طريقة دفع رسوم التقديم المناسبة.

شروط القبول بكلية الشرطة

وللتقديم في كلية الشرطة، هناك بعض الشروط التي يتم وضعها للقبول في كلية الشرطة، وتلك الشروط هي أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصربين الأصل والجنسية، وعدم حمل أي جنسية لدولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه.

ومن بين الشروط ألا يكون قد سبق فصل من الخدمة سواء بالحكومة أو القطاع العام بحكم أو تأديبيا، وألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية بالنسبة لحملة الثانوية.

وينبغي ألا يقل الطول عن 170 سنتيمترا، ولا يزيد الوزن الطول عن 90، ويجتاز كل الاختبارات الخاصة بالقبول، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج، كما يشترط على المتقدمين من الجامعيين ألا يقل الطول عن 165 سنتيمترا ذكور، و160 للإناث.