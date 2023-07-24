محمد هنيدي يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «البريمو» 1 أغسطس

قرر الفنان محمد هنيدي، الاحتفال بطرح فيلمه الجديد «مرعي البريمو» في عرض خاص يوم 1 أغسطس المقبل، بإحدى السينمات في منطقة القاهرة.

ويراهن محمد هنيدى على فيلم «البريمو» بأنه سينال إعجاب الجمهور، إذ كتب في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت بس مع الفيلم ده بوعدكم أن هنيدي راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد».

كما كشف محمد هنيدي في وقت لاحق، عن البوستر الرسمي لفيلم «البريمو»، عبر حسابه الرسمي علي «فيس بوك»، وعلق عليه: «استنوا مرعي البريمو وجماعته استعدوا يوم 2 أغسطس الجاي».

تفاصيل فيلم البريمو

فيلم «مرعي البريمو» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب محمد هنيدي، أبرزهم غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، مصطفي أبو سريع، نانسي صلاح، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول «مرعي البريمو» الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.