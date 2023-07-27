صور تذكارية للسيسي وبوتين عقب الجلسة العامة لقمة سان بطرسبرج

حرص الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين على التقاط عدة صور تذكارية ثنائية، عقب الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية الثانية لعام 2023، التي انطلقت في مدينة سان بطرسبرج اليوم الخميس، حيث تصافح الرئيسان السيسي وبوتين أثناء التقاط الصور.

السيسي وبوتين يلتقطان صوراً تذكارية عقب الجلسة العامة

عقب انتهاء الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية، التقى الرئيس السيسي نظيره الروسي، حيث تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية، والتي حرص كلا الرئيسين على التقاطها مع زعماء أفريقيا المتواجدين، حيث التقطت صوراً مماثلة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس إريتريا، أسياسي افورقي، ومع عدد من رؤساء وقادة الدول الأفريقية المشاركة فى القمة.

بوتين: إمكانيات أفريقيا واضحه للجميع

وقال الرئيس بوتين، خلال كلمتة أمام القمة الأفريقية الروسية الثانية اليوم، إن إمكانيات أفريقيا واضحة للجميع، مشيراً إلى أن بلاده مهتمة بتعميق العلاقات مع القارة بشكل أكبر.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني «روسيا - أفريقيا»، اليوم الخميس، إن «إمكانات أفريقيا واضحة للجميع، ومتوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للقارة، على مدار العشرين عاماً الماضية، يتراوح بين 4 و 4.5% سنوياً، وهو يتجاوز المستويات العالمية»، مشيراً إلى أن عدد سكان القارة يقترب من 1.5 مليار نسمة.

وأضاف الرئيس الروسي قائلاً إنه «من الملفت أيضاً أن نمو الطبقة الوسطى، التي تشكل الطلب الرئيسي على السلع والخدمات الحديثة، يفوق نمو معظم مناطق العالم»، منوهاً بأن روسيا، ممثلة في الدوائر الرسمية والشركات والمجتمع، مهتمة بمزيد من تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية والإنسانية متعددة الأوجه مع القارة الأفريقية.