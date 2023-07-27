تراجع طفيف في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية.. عيار 21 يفقد 5 جنيهات

سجلت أسعار الذهب تراجعات طفيفة خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 27 يوليو 2023، حيث تراجع سعر الجرام من عيار 21 بمقدار 5 جنيهات، بعدما سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات الصباحية، فيما سجل عيار 24 نحو 2469 جنيهاً للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21

هبط سعر الذهب عيار 21 عند نحو 2160 جنيهاً للجرام، مقارنة بآخر سعر له في التعاملات الصباحية، وهو الأكثر مبيعاً والمستخدم في صناعة الجنيهات الذهبية.

تراجع سعر عيار 24

وجاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية، عند مستوى 2469 جنيهاً، لينخفض عن سعر التعاملات الصباحية، وكذلك سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 1851 جنيهاً للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب بـ17 ألفًا و280 جنيها، وقد شهدت أسعار الذهب هبوطا كبيرا منذ بداية الشهر الحالي، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات، بسبب انخفاض الطلب بشكل كبير في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، داخل محلات الصاغة المصرية، منخفضة عند آخر سعر سجلته البورصة المحلية في الوقت الحالي، دون إضافة أسعار المصنعية وهامش الربح.