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محافظ قنا يوجه بتكثيف الجهود لرفع كفاءة وتطوير المنشآت الحكومية

كتب:

رجب آدم
04:55 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
محافظ قنا

محافظ قنا

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المهندسين والعاملين بمديرية الإسكان بسرعة تحقيق نسبة إنجاز كبيرة في المشروعات التي يتم تنفيذها وبصفة خاصة رفع كفاءة وتطوير المنشآت الحكومية.

محافظ قنا يتفقد مديرية الطرق 

جاء ذلك خلال قيام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمديريتي الطرق والنقل والإسكان، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا والمهندس محمد عبد الحفيظ مدير عام مديرية الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية.

وبحسب البيان الصحفي، تفقد محافظ قنا إدارات مديرية الطرق والنقل، موجها بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من المشروعات التي تنفذها المديرية بجميع مراكز ومدن المحافظة، خاصة أن مشروعات الطرق والنقل تعد من أهم القطاعات الخدمية.

 

 

 

 

 

 

 

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