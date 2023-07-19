محافظ قنا: توفير 5920 فرصة عمل للشباب خلال النصف الأول من 2023

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنّ فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، نجح منذ بداية العام الجاري، في ضخ وتمويل 5414 مشروعا، بتكلفة 106 ملايين و362 ألفا و7364 جنيها، مما ساهم في توفير 5920 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.

جهاز تنمية المشروعات بقنا

وأثنى محافظ قنا، على الدور التنموي الذي يلعبه الجهاز في رفع مستويات الحياة المعيشية، وتخفيف حدة الفقر خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، والمساهمة فى إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب للحد من مشكلة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة.

وأضاف «الداودي» في بيان صحفي اليوم، صادر من مكتب إعلام ديوان عام المحافظة، أنّ القيادة السياسية تعمل على توفير كل أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، لتحفيزه على القيام بدور أكبر في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، ومساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة.

تمويل المشروعات

من جهته، أوضح محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات، أنه على الشباب الراغبين في الاستفادة من تمويل المشروعات، التوجه إلى فرع الجهاز بجوار كورنيش النيل بمدينة قنا، أو التواصل عبر الخط الساخن للجهاز على رقم 16733 للاستفسار أو طلب التقدم للحصول على تمويل للمشروعات، لافتا إلى أنّ الحد الأدنى لقيمة القرض الواحد يبدأ من ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، بالنسبة للمشروعات التجارية، و5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.