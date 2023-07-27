وفاة وإصابة 63 شخصا باختناق بسبب تسريب كلور بمحطة صرف صحي في قنا

انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على الفور، إلى موقع تسريب غاز الكلور الذي حدث بمحطة صرف صحي بمدينة العمال بوسط قنا، رافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وخالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

إصابة 62 شخصا باختناق بسبب تسريب غاز الكلور

وبحسب بيان رسمي، أوضح محافظ قنا، أنّ تسريب الغاز حدث في إحدي الأسطوانات الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال، تمهيدا لنقلها إلى الشركة لتعبئتها، مؤكدًا أنه فور ورود بلاغ بوجود تسريب، انتقلت جميع الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، ودفعت شركة المياه، بفريق الصيانة ونجح في السيطرة على التسريب ونقل الأنبوبة إلى خارج المدينة، كما تم الدفع بعدد 25 سيارة إسعاف لنقل المصابين بالاختناق إلى مستشفى قنا العام وعددهم 62 شخصا، ووقوع حالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى انتقال فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم ، وتم عمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض الأهالي لاستنشاق الغاز.

وأمر محافط قنا بإحالة المتسببين في الحادث للنيابة العامة، لكشف ملابسات التسريب، موجهًا مسئولي شركة المياه، بضرورة التحقق من إجراءات السلامة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

تعويض المتضررين في الحادث

وعقب ذلك، توجه محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام، يرافقه الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد الديب مدير المستشفى، للاطمئنان على حالة المصابين، مؤكدًا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية، ووضعهم على أجهزة التنفس، وجميع الحالات مستقرة، موجهًا بضرورة استمرار متابعة الحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف تعويضات للمتضررين الذين يمر عليهم أكثر من 24 ساعة بالمستشفى.