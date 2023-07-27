رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط لطلاب الصف الثالث الثانوي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط لطلاب الثالث الثانوي، تتيجه جريدة «الوطن»، من أجل التسهيل على أولياء الأمور والطلاب للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، بمجرد اعتمادها بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط لطلاب الثالث الثانوي

ومن خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط لطلاب الثالث الثانوي أو برقم الجلوس، يمكن معرفة الدرجات عبر موقع «الوطن»، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بجميع المحافظات، والاستعلام عن نتائجهم، ومعرفة درجات المواد المختلفة.

وقبل إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط لطلاب الثالث الثانوي، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الكنترولات تتسلم نتيجة الثانوية العامة 2023، من المركز القومي للامتحانات، مساء اليوم، تمهيدا لمراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية.

كنترولات الثانوية العامة تقوم بالمراجعة الأخيرة غدا

وأشار المصدر إلى أن كنترولات الثانوية العامة، ستكون في مهمة عمل غدا، بحيث تقوم بالمراجعة الأخيرة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال تسكين درجات الطلاب وفق حالاتهم.

إعلان نتيجة الثانوية العامة بداية الأسبوع المقبل

وستجري إتاحة نتيجة الثانوية العامة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط لطلاب الثالث الثانوي، بعد إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية، بداية الأسبوع المقبل، وإعلان نسب النجاح العامة والمواد للشعبتين العلمية والأدبية وشرائح المجاميع.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حجب نتيجة الثانوية العامة بالنسبة للطلاب الذين جرت إدانتهم بالغش، أو الشغب، وكل ذلك ستقوم به الكنترولات، وفق قاعدة البيانات لديهم.