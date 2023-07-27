يتيح موقع «الوطن» خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، في إطار دوره الخدمي، ومن خلال الاستعلام، يُمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية في جميع المحافظات التحقق فورًا من نتائجهم الرسمية، بعد اعتمادها من قِبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكل ما عليهم هو إدخال رقم الجلوس أو الاسم للحصول عليها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ومن خلال اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس التالية يمكن للطالب معرفة النتيجة على الفور:

- الخطوة الأولى الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن.

- يدخل الطالب الاسم رباعي.

- يدخل الطالب رقم جلوسه.

- يقوم الطالب باختيار شعبته «العلمية علوم أو رياضة، أو أدبي».

- اختار محافظتك.

- ادخال رقم التليفون.

- على الفور يحصل على نتيجة الحصول علي نتيجة الثانوية العامة بمجرد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم بجميع الدرجات.

عدم حصول أي طالب على نسبة 100% في امتحانات الثانوية العامة 2023

وأعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن عدم حصول أي طالب على نسبة 100% في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا على عدم وجود تدخل في ذلك من جانب جهات التصحيح.

ارتفاع نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

وأشار المصدر إلى ارتفاع نسبة نجاح نتيجه الثانوية العامة 2023، عن العام الماضي، مضيفا أن مؤشرات نجاح المواد مبشرة، وحصول الطلاب علي درجات جاء متزنا.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 وصلت إلى 93.9%

من جانبه أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 وصلت إلى 93.9%، كما أعلن نسب نجاح المواد كالتالي:

نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية تجاوزت 90%.

- نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية تجاوزت 91%.

- نسبة النجاح في امتحان الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان التاريخ 90.2%