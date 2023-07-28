أسعار الذهب اليوم في المحلات.. استقرت بعد الانخفاض

حققت أسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم الجمعة، عند 2155 جنيها للجرام عيار 21، و2463 جنيها لعيار 24، وذلك عقب انخفاضها أمس الخميس بشكل ملحوظ.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وجاء سعر الذهب اليوم 28-7-2023 في محال الصاغة المصرية الآن بـ2463 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية فقط، بينما سجل سعر الجرام من عيار 21 مبلغ 2155 جنيها والذي يستخدم في صناعة الجنيهات الذهب.

وسجل الذهب عيار 18 بسعر 1847 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و240 جنيه، وذلك بدون احتساب المصنعية أو قيمة الأرباح للتاجر.

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات أمس واستقرت خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

أسعار الذهب العالمية

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب عالميا بقوة خلال هذه اللحظات من تعاملات، أمس الخميس، وذلك بعد صدور حزمة من البيانات الأمريكية الهامة، التي تشجع الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة سياسته النقدية المتشددة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلى 1945 دولارا للأوقية، فيما انخفضت العقود الفورية بنسبة 1.35% إلى 1946 دولارا للأوقية.