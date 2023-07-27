عاجل..مفاجأة جديدة بصفقة مهاجم الأهلي المنتظرة.. ترانسفير ماركت يفجرها

كشف موقع «ترانسفير ماركت» عن النسبة الخاصة بتوقعات انتقال البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الموقع المسؤول عن انتقال اللاعبين، أن نسبة انتقال جوستافو سوزا، إلى النادي الأهلي، تراجعت إلى 62%، بعدما كانت وصلت إلى 98%، وبالتالي يبتعد اللاعب عن القلعة الحمراء.

وكانت نسبة انتقال سوزا، إلى النادي الأهلي 67% بالأمس، لتتراجع اليوم بنسبة 5%.

تعثر انتقال سوزا إلى الأهلي وكانت بعض التقارير الصحفية الكورية الجنوبية، قد كشفت في وقت سابق عن تعثر انتقال سوزا إلى النادي الأهلي بسبب تمسك مدرب فريق جيونبوك بخدماته.

ومن جانبه قال الروماني دان بيتريسكو، المدير الفني لفريق جيونبك هيونداي الكوري: «سوق الانتقالات في كوريا أغلق في كوريا، ولن يرحل أحد من الفريق».

ويعتمد الموقع العالمي، في إحصائياته على الأخبار والتقارير المتداولة في الساعات الأخيرة بشأن الصفقات.

الأهلي يبحث عن مهاجم جديدويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتعاقد النادي الأهلي، مع إمام عاشور لاعب وسط ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في أولى صفقات الفريق للموسم الجديد.