الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي بقنا: كنت بنام 5 ساعات فقط

قالت رانيا أبو زيد عز العرب، الحاصلة على المركز الأول في الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة قنا، القسم الأدبي، إن سبب تفوقها الأخذ بالأسباب مع توفيق الله رغم صعوبة الدراسة في معهد زليتم بنجع حمادي.

الأولى على القسم الأدبي: الامتحانات أصعب الفترات

وأضافت في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن فترة الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية 2023 أصعب الفترات التي مرت على حياتها التعليمية حتى هذه اللحظة، بسبب الضغوط وكم المواد الكبير، موضحا أنها كانت لا تنام سوى 5 ساعات يوميا والباقي كان للمذاكرة.

وأشارت إلى أن ليلة الامتحانات من أصعب الليالي حيث كانت تقوم بالمراجعة حتى دخول اللجنة، لافتة إلى أن فرحتها عقب الخروج من المادة بعد التأكد أن جميع حلولها صحيحة، كانت تزيل أي تعب.

المذاكرة الجيدة سبب التفوق

وتابعت: «في أيام الدراسة العادية، كنت أذاكر 8 ساعات يومية في المواد وكنت أعشق المواد الشرعية، وبدأت المذاكرة الجادة من أول يوم دراسة، وعلى الطلاب الأخذ بالأسباب حتى يتمكنوا من التفوق والحصول على أعلى الدرجات».

وأشارت إلى أنها تتمنى أن تكمل دراستها في العلوم الشرعية في إحدى كليات جامعة الأزهر الشريف ، بنفس الهمة والحماسة في الاجتهاد، موضحة أنها سوف تجتهد حتى تحصل على أعلى الشهادات وتكون مدرسة في جامعة الأزهر الشريف.

وعمت الفرحة أسرة الطالبة رانيا أبو زيد عز العرب، الأولى على الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة قنا بالقسم الأدبي بمجموع 596 درجة، بنسبة نجاح 94.60%، بمعهد زليتم الأزهري في نجع حمادي.