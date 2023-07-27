العلمي والأدبي.. أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء عن أسماء الطلاب الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي للشهادة الثانوية التي جاءت كالتلي.

أسماء الطلاب الأوائل الشهادة الثانوية القسم العلمي

آياد أحمد إبراهيم سيد بئر العبد 96.92 % حصل على المركز الأول.

الأول مكرر الطالبة نديه أيمن أحمد بدير في ضاحية السلام 96.92%.

يوسف محمود محمد محمود، العريش 96.91% الثالث

محمود عثمان حامد حمدي، العريش 96.15% الرابع

بلال هاني محمد خضر العريش 94.77% الخامس

تسبيح محمد فوزي على، بئر العبد 94.77% الخامس مكرر

نادر السيد محمد السيد، العريش 74.77 الخامس مكرر

أوائل القسم الأدبي للثانوية العامة

أما نتائج أوائل القسم الأدبي فقد جاءت كالتالي:

- المركز الأول تسنيم مسعد عبدالعظيم محمد، بقرية رابعة 85.24%.

- المركز الثاني مريم محمد عطية السيد حي الضاحية، 80.95%.

- المركز الثالث عبدالرحمن أيمن محمد أحمد العريش 80%

- حلا أسامة محمد على ضاحية السلام 75.08% الرابع

- آلاء نصر محسن عود، رفح 73.97 الخامس.

تسليم شهادات التقدير والدروع لأوائل الثانوية

وأجرى محمد عبد العظيم رئيس المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، اتصالا بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، موضحا أنه سوف تقوم المنطقة الأزهرية بعمل احتفال قريبا لتسليم شهادات التقدير والدروع للطلاب المتفوقين.

وكانت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء أعلنت في بيان لها، عن ظهور نتائج الثانوية الأزهرية بالرابط الإلكتروني الخاص بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، مقدمة التهنئة لجميع الدراسين والدراسات.