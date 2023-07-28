تستدل وزراة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي، خلال الأيام القليلة المقبلة الستار على ماراثون امتحانات الشهادات الثانوية بإعلان نتائجها لجميع الشعب الدراسية، حيث يمكن للطلاب وقتها من خلال كتابة الاسم فقط لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع وذلك عبر موقع جريدة «الوطن» أو من خلال رابط موقع وزراة التربية والتعليم للاطلاع على كافة نتائج الشهادات.

بالاسم فقط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع

أتاحت جريدة «الوطن» لقرائها من أولياء الأمور و الطلاب خدمة كتابة الاسم فقط لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع وذلك بعد اعتمادها رسميا والكشف عنها من قبل وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد تنسيق المرحلة الأولى 2023

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن موعد تنسيق المرحلة الأولى 2023، خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، موضحة أن الوزراة تجرى استعدادتها الشاملة لأعمال التنسيق ومراحله المختلفة مع تذليل كافة العقبات تجاه الطلاب خلال أعمال التنسيق.

وأضافت المصادر أن الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيعقد اجتماعه غدا السبت لوضع الرتوش النهائية لأعمال تنسيق الجامعات 2023 ووضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.