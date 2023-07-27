كم خسر الذهب في أسبوع؟.. عيار 21 يفقد 10 جنيهات

منذ إعلان قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، باستثناء القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، وتشهد سوق الذهب انخفاضات متتالية، أثبتت إيجابية هذا القرار.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار الذهب، وكم خسر الذهب في أسبوع من 20 يوليو حتى 27 يوليو؟

وسجّلت أسعار الذهب، خلال نهاية تداولات الخميس 20 يوليو 2023، استقراراً ملحوظاً في السوق المحلية.

وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 2165 جنيهاً للجرام، وسجل عيار 24 نحو 2474 جنيها، والذهب عيار 18 بسعر 1856 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفاً و320 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم

فيما تراجعت أسعار الذهب في منتصف التداولات المسائية اليوم الخميس، 27 يوليو 2023 للمرة الثانية على مدار اليوم، مقارنًة بأسعار بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجَّل جرام الذهب عيار 21 سعر 2155 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل جرام الذهب عيار 24 سعر 2463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجَّل جرام الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجَّل سعر الجنيه الذهب 17240 جنيهًا داخل محلات الصاغة.

ويبلغ الانخفاض في جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات، فيما انخفض سعر جرام 18 نحو 9 جنيهات، وانخفض جرام الذهب عيار 24 نحو 11 جنيها، فيما انخفض سعر جنيه الذهب نحو 80 جنيها.