آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023.. الأول لم يحصل على مجموع 100%

تتعدد آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 التي اقترب موعد إعلانها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي مقرر موعده مطلع الأسبوع المقبل، بمقر وزارة التعليم في العاصمة الإدارية، وتحديدا خلال 48 ساعة.

أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

مصادر مطلعة كشفت لـ«الوطن» العديد من آخر المعلومات المؤكدة حول أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023، ومنها:

- اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة.

- لم يحصل أي طالب في نتيجة الثانوية العامة على مجموع 100%.

- الطالب الأول على الجمهورية في الثانوية العامة مجموعة أقل من 100%.

- مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة في 10 تتراوح مواد من 88.5 و93.9%.

- النتيجة تُعلن في مؤتمر صحفي ويشهد تكريم الأوائل على الجمهورية.

- تتراوح قائمة أوائل الثانوية العامة ما بين 35 -420.

- تم الانتهاء من مراجعة درجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2023

- تجميع الدرجات تم إلكترونيا داخل الكنترولات دون أي تدخل بشري.

درجات رأفة وحجب نتيجة الثانوية العامة

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارات هامة حول منح بعض الطلاب درجات رأفة، مع حجب نتيجة الثانوية العامة لبعض آخر من الطلاب، كالتالي:

- بعض الطلاب الراسبين على حافة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023 تم إضافة درجات رأفة لهم وفق ضوابط صارمة.

- الطلاب ممن ثبت تورطهم في أعمال غش وشغب تم حجب نتيجة الثانوية العامة لهم.

تنسيق الكليات

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لإرسال نسخة من مجاميع نتيجة الثانوية العامة إلى وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق للقبول بالجامعات، استعداداً لبدء المرحلة الأولي من التنسيق.